Piccoli trucchi in casa per grandi risultati

Per qualche ragione misteriosa, in bagno tendiamo a non installare mensole sopra gli interruttori della luce o sopra i porta asciugamani fissati a parete. Questo è uno spreco di spazio perché, senza alterare l'armonia e la coerenza dell'ambiente, potete installare delle mensole che vi torneranno utilissime per un sacco di funzioni. Specie in tutte quelle sale da bagno che, per necessità, sono state realizzate in pochissimi metri quadri. Un segreto per fare in modo che siano il più discrete possibile e che dunque non donino l'illusione di sottrarre troppo spazio è quello di sceglierle in vetro. Provare per credere!