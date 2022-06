Mobili rustici: 10 consigli pratici per far più bella la tua casa

Per la nostra casa abbiamo scelto lo stile industriale? Perché non aggiungere un originale tocco retrò inserendo originali mobili rustici, magari rivisitati in chiave moderna? Come in questa sala da pranzo in stile industrial, dove il tradizionale armadio della nonna , riverniciato e riconvertito come credenza, è accostato alla penisola in mattoni a vista e alle sedie industrial pieghevoli in legno. Il risultato? Un mix eclettico di grande personalità, da copiare facilmente, magari utilizzando una vecchia cassapanca come divano o una credenza contadina come libreria.