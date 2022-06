Benvenuti nella casa più accogliente del mondo!

La casa che vi mostriamo oggi è uno di quei posti in cui il tempo sembra essersi fermato, vi troverete immersi in un'atmosfera rilassante e tranquilla, che ispira uno stile di vita completamente opposto a quello che caratterizza le grandi metropoli, dove i ritmi sono frenetici e non si riesce a godere delle meraviglie offerte dalla quotidianità. Qui, al contrario, sarete invogliati a rallentare i ritmi e ad assaporare ogni istante della giornata.

Inaugurata nel 2007, casa Josephine è una casa d'epoca, risalente alla fine del XIX secolo, che è stata trasformata in un hotel accogliente ed elegante, ideale per famiglie e gruppi di amici. La casa dispone di 5 camere da letto, due ampi saloni con spazio attrezzato per servire i pasti, 4 bagni e una cucina.

Si trova a La Rioja, nel nord della Spagna, una zona famosa per il suo paesaggio ricco di vigneti, per i sentieri immersi nella natura, per la gastronomia e tante altre attrazioni che si aggiungono al fascino irresistibile della casa più accogliente del mondo. Se state progettando un viaggio a La Rioja date uno sguardo alla seguente selezione di immagini. Siamo sicuri che dopo aver visto casa Josephine non avrete dubbi su dove alloggiare!