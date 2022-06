Pareti attrezzate per l'area living, e non solo

Nate per l'aerea living, le pareti attrezzate hanno invaso un po' tutte le stanze della casa. Le ritroviamo in bagno, in camera, nella stanza dei ragazzi. Sempre pronte a soddisfare le nostre esigenze e i nostri gusti, con quei colori così diversi – dai neutri bianchi, neri e grigi nelle versioni laccate lucido od opaco, fino ai legni a vista e ai colori più squillanti -, i contenitori a giorno che si alternano a pratiche antine, i ripiani per la televisione e i contenitori per proiettori, lettori dvd, e per tutti i device tecnologici di ultima generazione. Sono dei veri e propri microcosmi, le pareti attrezzate. Sono in grado di creare spazio laddove di spazio non ce n'è. Forse per questo le amiamo così tanto. Noi, comuni mortali, e tutti gli architetti e interior designer che le case le arredano per professione. E voi, di che pareti attrezzate siete?