Una villa a Bologna

Conoscete ormai il debole che noi di homify abbiamo per gli interventi di ristrutturazione e recupero. I tanti perché di questo amore li abbiamo già detti: il rispetto per il territorio e le risorse, la volontà di non interrompere una continuità storica che rappresenta la nostra cultura e la bellezza dicotomica di note di modernità che vanno a iscriversi su di una base ricca di tradizione .

Ecco allora come un fienile, un edificio di servizio e una vecchia casa padronale nella campagna bolognese, sono stati trasformati in una confortevole e bellissima villa. L'autrice di questo vero e proprio incanto è l'architetto Maria Balboni, specializzata proprio in opere di ristrutturazione. Ci sembra in effetti che nel recupero di questa antica corte rurale, l'esperta di cui oggi vi mostriamo il progetto abbia dato davvero il massimo, nella rivalorizzazione di una struttura che affonda le sue radici molto lontano.

Nella pianura padana, il sistema a corte, derivato probabilmente dall'impianto della villa rustica romana -sviluppatasi poi nella tipica curtis medioevale- ebbe la sua massima diffusione tra XVI e XX secolo. Nella sua forma classica si presenta come un agglomerato di grandi dimensioni, in cui vari edifici si riuniscono intorno ad uno spazio coperto, ognuno avente una specifica differenziazione funzionale. Sebbene l'interno di questi luoghi fosse destinato in gran parte all'organizzazione del lavoro rurale, vi mostreremo ora con quale maestria essi siano stati riconvertiti in un vero paradiso per il confort e il relax.