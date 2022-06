Il piano lavoro della cucina: 6 fantastiche idee low budget

Se abbiamo l'esigenza di dividere l'angolo cucina dal soggiorno, potremmo realizzare un semplice muretto in mattoni – rivestito con un pannello di legno, piuttosto che in laminato – da utilizzare sia elemento divisorio che come pratico piano di lavoro. Inoltre, aggiungendo degli sgabelli, potremmo facilmente trasformare all'occorrenza il nostro piano in un comodo tavolo per la colazione o per pasti veloci.

Eccoci arrivati al termine del nostro Libro delle Idee dedicato al piano di lavoro per la cucina: per altri utili spunti potremmo leggere anche “Piani di lavoro per la cucina: materiali e consigli”.