Benvenuti nel mio studio!

Una delle scelte più azzeccate nell'arredo del nostro studio è la poltrona con le ruote: pratica, comoda e molto funzionale. In questo esempio, vediamo come lo spazio non sia molto, ma comunque sufficiente per accogliere un computer portatile ed, eventualmente, libri per la preparazione degli esami universitari. In questo studio si è giocato sul fattore protezione : si può vedere come il tutto sia stato ricavato in una nicchia, come per permettere alla persona di trovare maggiore concentrazione, senza distrarsi.