Preziosa, elegantissima, pelle

Per chi, alle tradizionali poltrone in pelle, preferisce modelli esclusivi dal design originale, ecco A.B.C.D., disegnata nel 2014 per Flexform da Antonio Citterio. Il rivestimento in pelle (o in tessuto), completamente sfoderabile, è montato su di una struttura in metallo, disponibile in diverse finiture e chiamata a sostenere una seduta in legno o in metallo, con imbottitura in poliuretano espanso rivestito in tessuto protettivo accoppiato. Ma ciò che rende davvero speciali le poltrone in pelle A.B.C.D. è il movimento allungabile con meccanismo brevettato, per sedersi, o sdraiarsi, a seconda del mood del momento.