Lo stile shabby-chic è per tutti? Vero o falso?

Lo stile shabby-chic, risaputamente, non è per tutti. Il gusto che privilegia i tessuti provenzali, il legno decapato e le vernici romantiche, non incontra infatti sempre consensi. Da sempre l'etereo shabby si scontra con il rigoroso e altrettanto quotato minimalismo che nulla ha a che vedere con il primo, se non un largo uso di bianco. Dalla fortunata intuizione di Rachel Ashwell, fondatrice dell'omonima impresa, sino alla reinterpretazione dello shabby in chiave attuale e rivisitata, ecco che le caratteristiche di questo trend non risultano adatte a tutti. Sono molti anche i fattori che lo confermano, e che appaiono fondamentali per questo filone, primo fra tutti, la propensione per il fai da te, un must assolutamente imprescindibile.