Etciù etciù: come ridurre gli allergeni in casa!

Il polline è una delle cause di allergie e irritazioni. In questo caso è opportuno evitare di tenere in casa piante che diffondono pollini, mentre per eliminare i pollini che entrano in casa dalle finestre bisogna affidarsi ad un buon aspirapolvere. Dopo aver passato l’aspirapolvere meglio passare anche il mocio leggermente bagnato, per intrappolare eventuali pollini o acari rimasti nell'ambiente. Per quanto riguarda i tappeti è bene limitarne l’uso a quelli veramente indispensabili, ma in ogni caso questi tessuti vanno lavati spesso, e possibilmente in lavatrice. Nel caso dei materassi e dei divani e cuscini non sfoderabili è necessario togliere la polvere e gli acari con l’aspirapolvere, usando l’apposita bocchetta con tubo flessibile.