Il giardino dentro casa: un sogno possibile!

Il giardinaggio è per moti un hobby rilassante e molto gratificante. Prendersi cure delle piante e coltivare il proprio orticello, sempre ricco di ortaggi freschi ma sopratutto genuini, è un obiettivo davvero importante da raggiungere per chi ama dedicarsi a quest’attività. Per realizzare questo progetto bisogna essere provvisti di una serra che protegga queste piante quando le condizioni climatiche possono essere un problema: in autunno e in inverno, infatti, le ripara dalletemperature molto basse e gelide, mentre in primavera ne ritarda l’eventuale germinazione precoce e le ripara dalle gelate tardive, assicurando una temperatura più omogenea. Di serre prefabbricate ne esistono parecchie in commercio, ma volendo se ne può costruire una fai da te in modo semplice e gratuito, e comunque spendendo davvero molto poco. Di seguito alcuni consigli per realizzare una serra in casa.