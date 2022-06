Un appartamento semplicemente delizioso

Guardiamo meglio questo spazio. Si tratta di un ambiente in cui poter riporre vestiti e altri oggetti, uno spazio perfetto da sfruttare prima di uscire, un camerino a regola d'arte, con tanto di specchio in cui potersi vedere a tutta figura, adeguatamente illuminati. Lo specchio ha una bella cornice in legno massello chiaro, in cui si vedono le venature e i segni del tempo. Non c'è niente di più bello, questi particolari rendono un oggetto vivo. L'illuminazione però non è soltanto collocata sullo specchio, ma anche sul ripiano formato da muro, creando un ottimo risultato, a livello di luminosità. Davvero deliziose le due cornici poggiate, un altro elemento discreto, ma allo stesso tempo di carattere.