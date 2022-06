La casa delle meraviglie pastello

In soggiorno dominano gli stessi colori scelti per l'arredo della terrazza. In primo piano un divertente divano in tessuto formato da elementi di differenti colori, funge da comodo giaciglio per gli ospiti e per i proprietari di casa. Un luogo dove rilassarsi e godere di piacevoli momenti in compagnia, circondati da fantasie floreali e tinte vivaci. In secondo piano si notano altri elementi d'arredo interessanti, come il set di tavolini da caffè in ferro laccato d'azzurro, disponibili in tre dimensioni. Tutto reperibile presso Rosa Pura Home store.