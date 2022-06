Un appartamento magico a Rovereto

Per la cucina è stata scelta un'illuminazione molto particolare e suggestiva. Sotto il mobile che ospita il piano cottura e il lavabo è stato inserito un tubo a led, in modo da creare un effetto quasi magico! La luce sembra provenire da una fonte misteriosa situata nel pavimento, eppure non c'è nulla di magico! Tutto nasce dalla collaborazione di architetti, designers e fornitori.