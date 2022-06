Top 10 Cucine moderne da sogno!

Negli anni, le cucine a scomparsa hanno preso sempre più piede. Ed ecco che anche la nostra Top 10 rende loro omaggio. Ci piace, questo modello, per l'accostamento di materiali diversi e per il fluido passaggio da cucina a sala da pranzo / area living. Le colonne e i vani si mimetizzano nella boiserie in legno, mentre una piccola isola che funge da piano snack fa da divisorio tra il tavolo da pranzo e il piano di lavoro. La soluzione ideale per chi ama avere gente per casa, ma vuole che sia tutto in ordine!