Un elemento decorativo: il cuscino

A quanti di noi piace appoggiare la testa sul cuscino prima di addormentarsi? Ognuno ha il suo gusto, questo è vero, c'è chi preferisce il cuscino soffice dove può far sprofondare la faccia, chi invece ama quello un po' più duro. Poi ci sono le persone con il torcicollo che hanno quello studiato apposta per loro. Ci sono quelli che vogliono il cuscino in piuma d'oca e quelli che invece non possono fare a meno di quello ergonomico in gomma piuma. Insomma, per soddisfare i gusti di tutti, il mercato commercia cuscini di ogni tipo, grandezza e materiale, destinati sia alla camera da letto, che al soggiorno o, addirittura, al giardino.

Se è vero che in italiano corretto, il cuscino destinato ad accogliere la nostra testa si chiama guanciale, nel linguaggio parlato, siamo soliti non fare differenze tra quello della camera da letto e quello del soggiorno. Al giorno d'oggi ci sono addirittura salotti creati con particolari cuscini che contengono polistirolo che, una volta che ci si sdraia, prendono la forma del nostro corpo, avvolgendoci completamente nel loro comfort.

Argomento di oggi saranno quindi i cuscini, principalmente quelli usati come elemento decorativo, o come mezzo per aumentare il comfort di certi mobili, all'interno dei vari ambienti.