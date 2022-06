Una trasformazione miracolosa a Milano

Ecco un'immagine del soggiorno. Questo ambiente è un piacevole mix di stili: la parete rosso fuoco è una nota fortemente moderna, il divano, nella sua classicità, ha un look attuale, ma la poltrona, come pure il divano in stile Luigi XVI che abbiamo visto nella foto precedente, ci portano molto indietro nel tempo, in un piacevole viaggio tra le epoche. Infine, il mobile anni Settanta di Kartell. C'è proprio tutto in questo interno, ma l'insieme non potrebbe essere più in armonia.