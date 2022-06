Dieci icone del design d'arredo del XX secolo

Con il motto il meglio per il maggior numero di persone e al costo minimo nacque in America questa collezione di sedie per mano di Charles e Ray Eames: le Eames Plastic Armchair DAW. Sono state progettate come una partecipanti al concorso Low Cost Furniture Design istituito dal MoMa nel 1948 al fine di promuovere mobili a prezzi accessibili per tutti e producibili in serie.

Il modello non ottenne il primo premio, però guadagnò in compenso molta popolarità tra il grande pubblico, diventando presto uno dei punti di riferimento principale del moderno design industriale.