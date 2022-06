​Lezione di interior design # 2: nel cuore della casa

In un Libro delle Idee recente vi avevamo iniziato a raccontare alcuni dei segreti degli esperti per progettare gli interni della vostra casa. In questa lezione di interior design # 2 vogliamo entrare ancora più a fondo in quelle tematiche affrontate, esplorando la casa come un territorio di frontiera che necessiti di essere tracciato su nuove mappe concettuali. Come ogni esploratore procederemo anche guidati da segnali che ci consentano di orientarci tra le pareti domestiche come se fossimo in una fitta jungla o in un vasto deserto senza fine.

Ogni progetto illustrato a seguire costituisce così, per certi versi, un segnale che rinvia al successivo e che segna la tappa di un percorso. Ognuno dovrà però sentirsi libero di interpretare il percorso a proprio modo e in maniera non dogmatica, purché accompagnato da una intrinseca coerenza.

Uno dei modi, o delle metafore, attraverso cui è stato osservato l'interno di una casa è quello della città. Per certi versi lo spazio abitato è una piccola porzione di città, abitata da una popolazione ridotta ma definita, con proprie regole sociali, con spazi pubblici e altri privati, con scambi e norme condivisi, con dinamiche di interrelazione e di movimento di uomini e cose. Rispetto alla città “esterna” l'interno possiede però un rapporto più diretto con il corpo e le sue dinamiche e si relaziona anche con “l'interno”, il regno del pensiero e dei desideri.

E così, quando arrediamo una casa e ne disponiamo gli elementi interni è un po' come se ci cucissimo un vestito direttamente sui pensieri, interpretando non solo i nostri bisogni ma i sogni e le immagini che più inseguiamo.