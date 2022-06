Design Intelligenti ed Eleganti che si Inseriscono in 75 mq

Oltre al moderno abbinamento tra bianco e nero, qui entrano in gioco altri materiali. Il tavolo da pranzo è in un bel legno chiaro, che smorza un po' la seriosità e rende l'atmosfera accogliente e calda. Anche per questo elemento linee decise e forme fortemente geometriche. Le sedie, nella loro semplicità, riprendono il bianco della cucina. L'idea di utilizzare una lastra di cristallo per delimitare la zona pranzo è davvero splendida, un tocco di eleganza incredibile! Molto interessante il gioco di superfici che si crea: il vetro va ad agganciarsi al controsoffitto. Al di sopra di questo pannello si trovano le luci principali di questa zona della casa. Notevole anche la luce a sospensione, con la sua forma particolare.