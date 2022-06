Una casa fuori dal normale

Cercando di coniugare la modernità con le linee minimaliste e semplici, i proprietari di Kaskadenhaus, nominata così dai suoi architetti, desideravano una casa che potesse adattarsi allo stile del quartiere Hesse Ried pur essendo all'avanguardia e moderna. Gli architetti dello studio Helwig Haus + Raum Planungs GMBH, nel tentativo di soddisfare le esigenze del cliente, sono dunque riusciti a condensare tutti gli ambienti un unico piano composto da ampie camere private e da enormi ambienti comuni. Per creare dinamismo nel volume e non cadere nella monotonia, la progettazione di questa casa scompone il piano orizzontale del tetto in diverse altezze che creare varie scale anche all'interno della casa. Ed è proprio per questa sua particolarità che la casa è stata soprannominata Kaskadenhaus o Casa delle Cascate.

Con i suoi toni freddi, la casa ci propone un design semplice e dalle linee rette.. eppure, ciò che troveremo al suo interno ci sorprenderà. Diamo un'occhiata al risultato!