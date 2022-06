Un monolocale unico con pietra a vista

Le dimensioni del locale erano davvero un'autentica sfida per il progettista. Lo spazio è infatti profondo 12 metri e largo 4, il che rende decisamente difficile collocare varie funzioni al suo interno mantenendo anche una certa chiarezza distributiva. Tuttavia, l'obiettivo è stato raggiunto. Non ci sono divisioni interne, tranne che per il bagno. Per il resto abbiamo un open space, in cui gli unici elementi fissi sono il bancone e le finiture. Per il pavimento è stato scelto un bel parquet in rovere, che dà continuità alla cromia delle pareti in pietra, creando un piacevole contrasto con l'intonaco bianco della parete di fondo. Il soffitto è stato arricchito con delle velette per consentire una più accurata distribuzione delle luci. In questo modo è stato possibile disporre due file di faretti e ulteriori corpi illuminanti al di sopra della controsoffittatura.