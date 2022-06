5 casali per 5 soggiorni tra rustico e moderno

Si parla sempre di cucina rustica, sala da pranzo rustica o magari di camera da letto e bagno in questo stile, ma la casa non può essere completa senza un altro spazio fondamentale. Al soggiorno è difficile rinunciare!

Mentre sappiamo bene come arredare una cucina rustica ad esempio, per il soggiorno sembrano non esserci dei canoni così precisi, ma si tende spesso a generalizzare senza esempi concreti. Per questo motivo, oggi andremo a spasso per 5 casolari unici in modo da vedere in che modo questi architetti hanno interpretato il soggiorno in stile rustico. Come avremo modo di vedere, oggigiorno è difficile incontrare un interior solo rustico, ma si preferisce sempre un tocco più moderno con qualche arredo. I progetti scelti saranno ben più esplicativi…