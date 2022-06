Come sentirsi all'aperto tra le mura domestiche

La casa è di per sé l'istituzione dell'interno, lo spazio protetto delimitato da cinque mura (considerato il tetto) che ci protegge dall'aggressività degli agenti esterni e ci consente di vivere l'intimità del quotidiano. Sappiamo però che anche tra le mura domestiche sentiamo la necessità di ricevere contributi, energie e immagini dell'ambiente esterno, sotto forma di luce, di aria, di paesaggio. La capacità dell'esterno naturale di irrorare l'interno senza però risultare invadente ma agendo in maniera calibrata secondo le specifiche esigenze è uno dei codici principali dell'architettura.

Ciò che non consideriamo però troppo spesso è che abbiamo molti mezzi per regolare la presenza dell'esterno naturale all'interno anche senza toccare i principali parametri architettonici dell'edificio che ci ospita. Le qualità degli arredi, le soluzioni legate all'abitare, la disposizione e le caratteristiche degli spazi e dei complementi possono influire molto sulle energie naturali che investono la casa, dotandola di nuova vita. Agire sui materiali e sui colori o calibrare il rapporto con gli spazi esterni di pertinenza sono solo alcune tra le principali soluzioni per permettere all'esterno di entrare nei nostri ambienti abitati rendendoli più ricchi e piacevoli.

Naturalmente non sarà sempre necessario procedere con un progetto unitario ma potremo decidere di volta in volta di calibrare i singoli elementi sui quali agire. Un simile approccio sarà inoltre molto più vicino allo stesso incedere della natura, che agisce secondo regole stagionali, che variano nel tempo. Vediamo allora più in dettaglio alcune delle piccole strategie possibili per permettere all'esterno naturale di entrare nel nostro interno domestico.