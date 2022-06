Cucine rustiche: 10 fantastiche idee da copiare

Amiamo lo stile rustico ma temiamo che a volte possa appesantire la percezione dell'ambiente? Optiamo per una soluzione total white, come vediamo in questo suggestivo esempio! In questo modo, daremo vita ad una affascinante cucina in stile country, caratterizzata però da estrema leggerezza e semplicità. Una nota di colore: il grigio pietra del piano di lavoro, ispirato alle cucine delle vecchie cascine di campagna, perfetto per creare un raffinato contrasto.

DA COPIARE, SOPRATTUTTO PERCHÉ…

Il bianco permette di far risaltare eventuali particolari architettonici, come per esempio le travi a vista del soffitto, una grande vetrata sul verde o un pavimento particolare.