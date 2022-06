Prima e Dopo di un Piccolo Appartamento di 52 m²

Ora è tutta un'altra cosa! Le tende sono nuove, così come il letto e il pavimento. I comodini altro non sono che dei vecchi sgabelli tinteggiati, per un risultato fresco e luminoso! Le tonalità della stanza sono perfette, eleganti e giovanili. Ogni cosa è al suo posto, con ordine e in uno spirito decisamente minimalista!

In questo caso si è optato per l’utilizzo di mobili Ikea, in quanto rappresenta la soluzione d’arredo più economica, ma il risultato è davvero eccellente! .. e indovinate a che prezzo? Meno di 300 euro!