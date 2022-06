Lo stile rustico si fa moderno: come usare il rame

Ebbene sì, il rame è tornato di moda. Tra le mura di casa sono diverse le sue possibili applicazioni. Lo si può utilizzare per pomelli e maniglie, per i serramenti, per gli arredi, per le lampade e per le pareti. Con il rame si può ottenere un effetto industriale, vintage o shabby chic, a seconda dei colori e dei materiali a cui viene accostato. La sua principale caratteristica è data dall'ineguagliabile eleganza, dal suo elevato potere decorativo. Il rame è facile da lavorare e può assumere qualsiasi forma, non ha un costo eccessivamente elevato ed è super resistente. Insomma, i vantaggi di portare il rame all'interno della propria abitazione sono molteplici.