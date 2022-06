Una casa piccola ed economica

Il volume della casa è semplice e la tavolozza di colori neutra, le linee sono nette e pulite e l'utilizzo generoso del legno fa si che la struttura si fonda alla perfezione con il paesaggio naturale circostante. Per gli architetti e gli investitori era importante che la struttura non interferisse con la natura circostante, e che risultasse quanto più discreta possibile. Ed è proprio per questo che la struttura in legno viene elegantemente sostenuta da travi e pilastri tinteggiati di bianco. La casa si apre al giardino attraverso una grande porta finestra angolare in vetro, che prima di condurre al giardino si immette in una spaziosa terrazza. Una meraviglia.. la casa perfetta per una vacanza idilliaca!