Una casa che non finisce mai di stupire

Infine, troviamo gli ambienti privati, ovvero la parte della casa dedicata al risposo e all'intimità, che comprende la camera da letto matrimoniale, con annesso angolo studio e il bagno principale. I due ambienti, quello dedicato al riposo e quello dedicato al lavoro, non sono stati separati, per dare la possibilità agli inquilini di godere della stessa atmosfera e di potersi prendere un istante per leggere, ad esempio, una email, senza dover necessariamente spostarsi in un'altra stanza. Anche qui la scelta dei materiali è raffinata e tutto è stato progettato per ottimizzare lo spazio e non appesantirlo con elementi superflui. L'inclinazione della scrivania permette di fruire della luce con la migliore angolazione possibile e di creare movimento, anche grazie alla posizione sopraelevata.