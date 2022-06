Una casa unifamiliare da sogno

In questo spazio continuo, che ospita tutta la zona giorno, la luce fluisce generosamente e si diffonde abbondantemente. Non si sono barriere visive, ma sono stati comunque inseriti elementi che contribuiscono alla chiarezza distributiva, come il paravento accanto al divano, che non blocca la luce, ma segna la fine del soggiorno. Le tende sono stupende, il grigio è il colore dell'eleganza per eccellenza e questi tessuti sono un ottimo elemento di arredo.