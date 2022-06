La lana che si fa lampada

Un idea di utilizzare queste graziose lampade di stoffa è porle come un faretto su di un oggetto che ci sta particolarmente a cuore o al quale vogliamo dare risalto, semplicemente in funzione decorativa. Come in questo caso ad esempio, in cui si sottolineano i colori di questi graziosi bulbi fioriti, albergati in uno degli oggetti polifunzionali pensati dalla nostra designer: un vaso di feltro, che può convertirsi all'occorrenza in portafrutta, svuota-tasche o lampada .