homify 360°: un rifugio in alta quota

Viene subito da apprezzare il panorama incredibile che circonda questo insolito edificio: le vette del Bishorn e del Weisshorn dominano l'orizzonte, fiere e massicce, mentre il ghiacciaio Turtmann estende la sua lunga lingua fredda su questo paesaggio desolato. L'edificio sorge infatti, in un deserto di ghiaccio e roccia, dove la vegetazione è inesistente: il suolo ricorda il paesaggio lunare o comunque un luogo che non appartiene alla Terra. In questo mondo donchisciottesco, il rifugio si armonizza con ciò che gli sta intorno, grazie ad un sapiente gioco di somiglianze e differenze. Così, il rivestimento metallico che riflette l'ambiente arido, risalta come un diamante in un mucchio di sassi. La sua morfologia aspra, nel frattempo, sembra essere una reinterpretazione poetica delle montagne circostanti, mentre i profili ricordano il terreno irregolare e si aggrappano con forza a questo paesaggio vertiginoso.