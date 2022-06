Ottieni più spazio: le nicchie nelle pareti

Le nicchie sono incavi ricavati nello spessore delle pareti o, come vedremo, ricavate attraverso la sovrapposizione di strutture come quelle di cartongesso, che permettono di arricchire le pareti con spazi decorativi e funzionali allo stesso tempo.

Nelle vecchie abitazioni le nicchie rappresentavano una consuetudine nel panorama dello spazio domestico, spesso erano l'unica alternativa per ricavare spazi da utilizzate per riporre gli utensili in cucina, con la funzione dei moderni pensili, o per piccoli ripostigli e come naturali armadiature a parete.

Nella casa moderna le nicchie stanno tornando ad assumere una dimensione interessante sia da un punto di vista puramente decorativo che da un punto di vista funzionale, data la necessità di sfruttare gli spazi, anche quelli più limitati, nella maniera più efficiente e redditizia possibile.

Le nicchie, in questo senso, rappresentano una ottima opportunità per rileggere la verticalità delle superfici delle pareti, sfruttandone la profondità, aprendo nuove possibilità per ricavare spazi di appoggio ed esposizione in tutti gli ambienti della casa, dal bagno alla camera da letto alla cucina, passando per il corridoio.

Come vedremo, le nicchie potranno essere valorizzate attraverso l'uso mirato della luce, la scelta delle forme geometriche e dei colori più adatti ad arricchire l'ambiente in cui saranno disposte, andando a creare degli spazi riservati e intimi ma allo stesso tempo inseriti in modo organico nella configurazione dell'ambiente della casa.