Tutto quello che c'è da sapere sul giardino verticale in casa

Una fondamentale importanza nella creazione di giardini e pareti verticali per la casa riveste, naturalmente, la scelta delle piante. Scelta che deve essere molto accurata e basarsi sulle caratteristiche dell'ambiente in termini di luce, temperature e umidità.

Per esempio le specie di piante microterme e macroterme hanno bisogno e si adattano a climi meno caldi o più caldi e umidi. In regioni dove il clima è più secco e arido sarà bene orientarsi su piante grasse, succulente e cactacee, dotate di strutture molto coriacee delle parti esterne, capaci di evitare la dispersione del calore.

Alcune piante, poi, necessitano di una notevole esposizione al sole per cui sarà bene evitarle se l'ambiente in cui dovranno inserirsi è ombroso. Un consiglio generale è quello di tenere conto del tipo di verde che si vuole ottenere, in termini di trama e diffusione delle piante sulla parete.

Le piante grasse sono molto consigliate per la scarsa quantità di acqua di cui necessitano. Così come le specie di piante coprenti, capaci di occupare ampie estensioni delle pareti. Consigliabili sono piante come l'Aglaonema, il Singonio, la Felce di Boston, la Vite del Canada, la Passiflora, la Clematide e il Giasmino officinale.

Da evitare assolutamente piante che abbiano un cattivo odore o quelle che possono produrre frutti tossici, in particolare in caso di presenza di bambini, e piante che abbiano necessità di ricevere continui trattamenti.