6 brillanti idee per l'ingresso esterno della casa

L'ingresso della casa rappresenta il biglietto da visita della nostra abitazione, struttura dalla duplice funzione, perché di collegamento tra esterno ed interno. Quasi fosse una membrana che introduce e accoglie, separa ed unisce la dimensione intima della casa con quella dell'ambiente che la circonda.

In questo Libro delle Idee ci occuperemo di come l'ingresso esterno della casa possa essere progettato affinché possa inserirsi in maniera efficace e organica nella facciata della casa, allo stesso tempo sia annunciandone le caratteristiche interne, che adattandosi allo spazio esterno e arricchendo la configurazione della facciata in modo originale.

Naturalmente le caratteristiche stilistiche e formali delle facciate possono essere determinate in innumerevoli maniere. Per esempio attraverso l'uso di materiali e linee dalle caratteristiche contrastanti dal punto di vista materico. Oppure, con una scelta di segno opposto, attraverso una mimetizzazione dell'ingresso.

Come vedremo, infatti, è possibile uniformare la struttura dell'ingresso a quella generale della facciata attraverso l'uso di materiali simili, o di strutture che scompaiono o si integrano in quella generale. O ancora, modulare il rapporto tra interno ed esterno con strutture che articolano il passaggio in modo graduale.

L'ingresso, quindi, potrà essere definito attraverso contrasti o per assonanze, in un rapporto sfumato di compenetrazione o di netta separazione. Rappresenta in ogni caso il raccordo importantissimo e caratterizzante tra l'intimità degli spazi interni e l'ambiente in cui la casa è inserita.

In questo senso l'ingresso rappresenta una fondamentale cartina di tornasole dell'idea che presiede al design generale della casa.

Vediamo insieme come sia possibile caratterizzarlo in modo efficace.