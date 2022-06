Fai Da te: come istallare false travi in legno

Ora che le nostre travi sono fissate e rifinite, non ci resta che occuparci dello spazio di soffitto tra ciascuna di esse.

A seconda dell'effetto che vogliamo creare, potremo scegliere se tinteggiarlo semplicemente con vernice o bianca o se invece optare per soluzioni decorative più elaborate e un poco più complesse da realizzare. Per esempio, potremmo optare per un controsoffitto in cartongesso in cui nascondere cavi e fili elettrici o in cui realizzare un sistema di illuminazione a incasso. Oppure, potremmo addirittura scegliere un rivestimento con pannelli di in legno, come vediamo in questa proposta di ANDREA GAIO DESIGN, per un ambiente in perfetto stile rustico.

Eccoci arrivati al termine del nostro libro delle idee dedicato alle travi in legno: leggiamo anche ’Belle e possibili: come assicurarsi delle travi in legno perfette’ per sapere come prendercene cura nel migliore dei modi.