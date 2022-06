Imparare una nuova lingua ti sembra impossibile? Fatti aiutare dalla tua casa!

Per memorizzare una nuova lingua, è importante che in ogni stanza della casa sia possibile consultare un libro o i propri appunti. Se in soggiorno è quasi scontato trovare una libreria, fate un passo in più: dedicate un piccolo spazio ai libri in ogni stanza. Una mensola o una colonna libreria in camera da letto, un pensile a vista in cucina. Persino in bagno è possibile. Si può scegliere una di quelle vasche da bagno con lo spazio incorporato per i libri, oppure si può adottare una soluzione come quella di ArredaProgetta di Alice Bambini. Qui, una composizione di contenitori dai diversi colori ospita in bagno libri e romantiche piante.