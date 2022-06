Una casa low cost da prendere come esempio

La città di Lisbona è una delle mete turistiche di maggiore interesse in Europa, e almeno una volta nella vita merita di essere visitata! Oggi infatti ci trasferiremo proprio lì, e ammireremo un progetto molto interessante.

Gli autori del progetto sono gli esperti di 'Til the end Studio, uno studio di architettura d’interni avviato da tre interior designer la cui esperienza si estende a progetti sviluppati in diverse città europee.

Le immagini che stiamo per osservare sono i render in prospettiva della proposta di ristrutturazione di questo appartamento situato a Belém. Il progetto consisteva in una proposta di ristrutturazione con un budget basso di un appartamento destinato ai soggiorni a breve termine, soddisfacendo così una necessità sempre crescente legata all’aumento della domanda turistica di Lisbona. Uno dei requisiti per il progetto riguarda l'integrazione di alcuni arredi che già appartenevano al cliente, come ad esempio un divano.