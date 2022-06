Una casa che sorprende dall'inizio alla fine

La primavera è ormai alle porte e i primi caldi già ci fanno venir voglia di evadere dal tamtam quotidiano per rifugiarci in spazi all’aperto e tra la natura. In molti casi si sogna di spostarsi per una gita fuori porta, magari all’estero, e visitare luoghi rilassanti ed eleganti. Se è questo quello che cercate, noi di homify possiamo accontentarvi. Basteranno solo pochi minuti, un po’ di immaginazione et voilà, in un batter d’occhio ci ritroveremo aldilà dei confini nostrani.

Pronti? Benissimo! Oggi la nostra destinazione si trova in una splendida regione francese, la Provenza-Alpi-Costa Azzurra o Paca. Stiamo parlando di Gassin, un antico villaggio medievale oggi pittoresco comune, le cui radici hanno origini misteriose: pare infatti, che i Templari vi abbiano lasciato diverse tracce. La località si sviluppa su un promontorio roccioso, ed è proprio in mezzo alla natura che prende corpo la villa protagonista del nostro libro delle idee. Bella, luminosa, elegante, è senza dubbio la casa primaverile dei nostri sogni..

Scopriamola insieme attraverso le meravigliose immagini dello studio fotografico Passage Citron, specializzato in architettura d’interni e architettura paesaggistica nel sud-est della Francia.