6 azioni salvaspazio per una casa piccola

Basta davvero poco per dare nuova vita a vecchi oggetti spesso abbandonati nei cassetti e destinati a diventare spazzatura per arredare casa in maniera originale con il riciclo creativo. Per esempio è possibile trasformare gli ombrelli rotti facendoli diventare oggetti versatili: i manici degli ombrelli diventano portabiti da appendere al muro dell’ingresso di casa, mentre la stoffa in fantasia o in tinta unita può trasformarsi in pratiche shopping bag da tenere in borsa per ogni evenienza. Oppure i vasetti di vetro possono diventare portavasi per piante, originali e raffinati, da appoggiare ad una mensola, dando un tocco romantico alla casa.