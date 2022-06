7 bagni piccoli che hanno salvato spazio con la doccia

Il bagno è uno degli ambienti più intimi della casa. Prima di fare qualsiasi intervento, bisogna pensarci bene perché qualsiasi modifica sarà fatta, non sarà possibile cambiarla dopo poco. È come in cucina, qui ci sono tubature, sanitari e mattonelle da rompere! Se il bagno è piccolo, allora le decisioni sono ancora più difficili da prendere.

Con questo articolo partiamo dal presupposto che in un bagno piccolo ci voglia un box doccia. Non è sempre così, ma quasi. Per farvi vedere in che modo installare il vostro box doccia, nel caso di un bagno davvero molto piccolo, abbiamo preso in considerazione 7 progetti speciali che speriamo vi possano ispirare!