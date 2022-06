6 idee per un bagno moderno e accogliente

Ammettiamolo: a volte abbiamo l’impressione che gli oggetti del bagno abbiano il potere di auto generarsi? Perché, anche se ogni giorno riusciamo a ritagliarci un momento per la pulizia del bagno, c’è sempre qualcosa che rimane in giro. Il consiglio quindi è di procurarsi un paio di comodi cestini, per contenere tutto ciò che non sta negli armadi e nei cassetti, come per esempio la biancheria. Senza contare che in bagno un cesto per l’immondizia è sempre utile, soprattutto quando ci sono ospiti! Oggi in commercio si possono trovare modelli di ogni stile e colore, perfetti per essere facilmente abbinati agli altri elementi del bagno, come vediamo in questo originale esempio in stile vintage.