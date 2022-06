7 modi per eliminare l'odore di vernice in casa

La soda è simile al bicarbonato e come il bicarbonato può essere usata per la pulizia della casa in quanto è un ottimo detergente capace di neutralizzare gli odori e sgrassare molte superfici lavabili.

La soda non fa schiuma e non contiene coloranti. A differenza del bicarbonato, la polvere di soda, non ha usi alimentari e non va ingerita, è bene usarla indossando i guanti.

Per combattere l'odore di vernice si può riempire l'ambiente di bacinelle con acqua e soda disciolta; questa riuscirà, in breve tempo, ad assorbire parte dell'odore forte della vernice rendendo l'aria più respirabile.