homify 360°: Casa V_A

Il disimpegno della zona notte ospita anche la scalinata che conduce alla mansarda. I gradini danno come l'impressione di trovare posto in una teca trasparente: questa la sensazione conferita dal parapetto in vetro. Questo si pone in armonia geometrica con il disegno del soffitto, lo stesso che ci aveva incuriosito in soggiorno e che alberga l'illuminazione.