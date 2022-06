La Casa che Solo Chi Ha Buon Gusto Vorrebbe Comprare a Napoli

In una casa con una simile attenzione al dettaglio non poteva mancare uno spazio in cui godersi la compagnia stando comodamente stesi al fresco. Qui gli arredi sono semplici, ma non manca nulla, ci sono anche deliziosi complementi che arricchiscono il tavolino. Questo, nella sua linearità, si distingue per la sua originalità, essendo a due livelli.