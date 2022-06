Una fantastica ristrutturazione in Toscana

La campagna toscana ha un fascino insuperabile, impossibile negarlo! Oggi abbiamo deciso di portarvi a fare un giro da quelle parti per ammirare un lavoro di ristrutturazione radicale e a dir poco sbalorditivo. Un vecchio casale dall'aspetto trascurato, ormai abbandonato, è stato completamente rimesso a nuovo e trasformato in una splendida villa dal look attuale, pur nel forte legame con la tradizione. Il risultato è un mix davvero interessante tra antico e nuovo, un ambiente che incanta per la storia che racconta, ma anche per l'eleganza contemporanea che lo contraddistingue. Il lavoro è dello Studio Sarpi di Milano. Andiamo a vedere!