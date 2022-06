In giardino con originalità

Siete appassionati di bicicletta? Amate prendere questo mezzo a due ruote e raggiungere ogni zona della città pedalando felici, ma quando arrivate a casa non ne potete più di trovarvi tutte le bici ammassate in garage? Mici il porta bici, questo il nome, è un oggetto pensato per chi usa la bicicletta di frequente e ha bisogno di parcheggiarla nelle varie zone cittadine e non. Questo porta bici nasce infatti come arredo urbano, rivolto principalmente a spazi pubblici e semipubblici, ma anche a spazi domestici come arredo da giardino divertente e funzionale.

I creatori sono Realizzatori di Idee, artisti e artigiani della provincia di Mantova. Mici è realizzato in acciaio CorTen, ed è costituito da due piastre verticali a forma di gatto, dallo spessore di cinque millimetri ciascuna e unite da una placca orizzontale che ne consente il fissaggio al suolo, sempre in CorTen.