I colori per il bagno

Voglia di rinnovare il bagno, ma non avete la minima idea di come fare? Niente paura! Quest'oggi, noi di homify abbiamo pensato anche a voi. La nostra scelta è stata orientata basandoci sui colori, perché li riteniamo un fattore essenziale per l'arredo della nostra casa. Molti studi sostengono come il nostro umore, l’appetito, persino la pressione sanguigna e alcune funzioni metaboliche del nostro corpo vengano influenzate dai colori. Se è vero che tutto è controllato dalla nostra mente allora, non dovrebbe essere un mistero che appagando il nostri sensi – visivo, come tattile, uditivo ecc..- tendiamo a rilassarci e a ben predisporre il nostro organismo.

Per i più scettici in fatto di cromoterapia, è un fatto comunque che il colore sia un elemento determinante per l'estetica e la piacevolezza dell'ambiente.Qui di seguito allora, cinque esempi di arredamento per il bagno ordinati secondo alternanze cromatiche.