La rinascita di un appartamento in malora!

Non bisogna mai fidarsi della prima impressione! Sicuramente la penserete come noi dopo aver visto l'incredibile progetto di ristrutturazione che stiamo per mostrarvi, realizzato dallo studio di interior design La Pecera. I nostri esperti hanno trasformato un vecchio appartamento, completamente abbandonato, in una dimora moderna e funzionale, dotata di spettacolare terrazza.

Vediamo il prima e dopo della proprietà in questione attraverso la seguente carrellata di immagini.