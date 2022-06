La villa da comprare dopo aver vinto il Superenalotto!

La cucina si compone di una parete attrezzata a forma di L, dotata di cassetti, mobili con ante e pensili e un'isola centrale con piano cotture e ampio piano d'appoggio, sfruttabile come tavolo per colazione o per pranzi veloci e informali. Anche qui i colori sono molto tenui e delicati, come potete vedere si alternano il bianco e il legno. Gli unici elementi a contrasto sono gli elettrodomestici e la cappa in acciaio inox, di tendenza industrial.